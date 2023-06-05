Более ста детей в Баку провели праздник "Мы ждем вас" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя в Баку состоялся отчетный концерт Азербайджанской государственной детской филармонии, сообщает Trend Life.

В праздничной концертной программе "Sizi gözləyirik" (Мы ждем вас), приуроченной Международному дню защиты детей, приняли участие более ста детей, представляющие филармонию, - детский хор "Şəms", вокальный класс, танцевальные коллективы разных возрастных групп при филармонии.

Программа была насыщена яркими музыкальными композициями, зажигательными танцевальными номерами, красочными сценическими костюмами. На этом концерте, который является итогом учебного года, воспитанники делились своими знаниями, полученными от преподавателей. А богатый внутренний мир юных талантов, любовь к родному краю, традициям и обычаям, гармонично сливаясь друг с другом, дарили зрителям яркие эмоции.

В заключении все участники вечера под звуки песни народной артистки Айгюн Самедзаде "Азербайджан-мать матерей" (Azərbaycan anaların anası) вышли на сцену и поздравили друзей, сидящих в зале с Международным днем защиты детей.

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