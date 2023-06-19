В Баку завершилась Неделя кукольных театров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку завершилась Неделя кукольных театров, организованная Азербайджанским государственным кукольным театром имени Абдуллы Шаига, сообщает Trend Life.

Мероприятие, приуроченное к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 150-летию азербайджанского профессионального национального театра прошло при поддержке министерства культуры Азербайджана.

На закрытии Недели кукольных театров директор Театра кукол, заслуженный работник культуры Рашад Ахмедзаде поблагодарил министерство культуры Азербайджана и театральные коллективы за поддержку в реализации идеи данного проекта.

Рашад Ахмедзаде выразил надежду, что мероприятие станет традиционным и будет служить формированию новых творческих связей, расширению обмена опытом и привлечению внимания к деятельности кукольных театров. Было отмечено, что на следующем этапе на это мероприятие будут также приглашаться зарубежные театральные коллективы, чтобы проект вышел на международный уровень.

На церемонии закрытия также выступили директор Сальянского государственного кукольного театра, заслуженный работник культуры Лалезар Гусейнова, главный режиссер Гахского государственного кукольного театра, заслуженный артист Юсиф Абдурахманов, которые отметили значимость подобных мероприятий для демонстрации творческого потенциала театров.

Затем в постановке Государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига был представлен спектакль "Qar kraliçası" (Снежная королева), а также прозвучали музыкальные композиции в исполнении театра-студии "Oyuq".