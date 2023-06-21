Baku Piano Festival - из Страны фьордов в Страну огней (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках второго Международного фестиваля фортепианной музыки - Baku Piano Festival на летней площадке Landmark Rotunda Roof Garten состоялся джазовый концерт известной норвежской группы Tord Gustavsen Trio, сообщает Trend Life.

Руководитель коллектива, пианист и композитор Торд Густавсен удачно сочетает в своих композициях философский скандинавский лиризм и современный джаз с элементами национальной музыки, афроамериканскими, европейскими и афро-карибскими мелодиями и ритмами.

"Моя музыка из Норвегии, которую называют Страной фьордов, в Азербайджане, известном как Страна огней, несет в себе особый посыл душевной философии и гармонии, помогает каждому погружаться в свой мир", - отметил Торд Густавсен.

С четырех лет Торд играет на фортепиано, причем и сочинять, и импровизировать он начал гораздо раньше, чем освоил нотную грамоту. Он играл с детства на различных мероприятиях и в церквях, играл классику и собственные произведения, госпел и джаз-фьюжн. Музыкант находится в постоянном поиске новшеств и лаконичной искренней красоты в музыке. Он постоянно работает над тем, чтобы исследовать, интегрировать эмоциональную напряженность и элегантность в медитативное музыкальное состояние. Торд Густавсен выпустил ряд музыкальных альбомов в исполнительских форматах трио, квартета и квинтета.

Baku Piano Festival, организованный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, проходит с 15 по 29 июня. В фестивале принимают участие известные и талантливые музыканты и артисты из Азербайджана, Германии, Австрии, Бразилии, Франции, Испании, Латвии, Венгрии, Норвегии и Турции, которые представляют концертные программы на различных площадках столицы и, помимо демонстрации высокого искусства, способствуют созданию культурного моста, объединяющего представителей разных стран. В рамках программ представлен широкий спектр музыкальных жанров - рок, классика, джаз, поп, фламенко и даже танго. Помимо этого, для публики будет организован ряд интерактивных мастер-классов и пройдут Дни кино. Волшебную магию фестиваля и его гармоничную и незабываемую атмосферу импровизации отражает девиз Baku Piano Festival - May Piano Inspire You! Основатель и директор фестиваля - лауреат международных конкурсов, пианист-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

Билеты: https://iticket.az/events/2nd-baku-international-piano-festival

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