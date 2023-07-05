Эту азербайджанскую женщину не сломили страшные тяготы жизни – премьера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялась премьера спектакля "Шукрия", поставленного заслуженным деятелем искусств Азербайджанской Республики Бахрамом Османовым по пьесе Джавида Зейналлы, сообщает Trend Life.

Произведение повествует о Шукрие Ахундзаде – супруге поэта, писателя, переводчика, публициста, автора слов Государственного гимна Азербайджана Ахмеда Джавада (Джавад Ахундзаде, 1892-1937) - одного из передовых представителей романтизма и реализма в азербайджанской литературе, подвергшегося сталинским репрессиям.

Во время допросов ей предложили подать документы на развод с мужем и поменять фамилию, чтобы смягчить наказание, но она отказалась. Тогда все имущество супругов было конфисковано, а их четверо детей Ниязи, Алмаз, Айдын и Тугай были определены в детский приемник-распределитель НКВД.

В октябре 1937 года Шукрия ханым была выслана в Казахстан, в 17-ое женское лагерное специальное отделение Карагандинского ИТЛ в Акмолинской области, которое в разговорной речи называли "А.Л.Ж.И.Р." (Акмолинский лагерь жён изменников Родины). Это был крупнейший советский женский лагерь, один из трёх "островов" "Архипелага ГУЛАГ". На протяжении восьми лет ей пришлось пережить все ужасы лагерной жизни.

И только после получения положительной характеристики на Шукрюю ханум и ее старших сыновей, добровольцами отправившихся на фронт и получивших боевые медали, в июле 1945 года было дано указание о ее освобождении. Но жить в Баку ей не разрешили, и обязали выехать в Шамхорский район (ныне Шамкир). После смерти Сталина, в декабре 1955 года она была реабилитирована. Доброе имя этой женщины, которую не сломили страшные тяготы жизни, было восстановлено, как и имя замечательного спутника их недолгой совместной жизни Ахмеда Джавада спустя целых 18 лет...

Главную роль Шукрии сыграла заслуженная артистка Азербайджанской Республики Муневвер Алиева. В ролях - народные артисты Азербайджанской Республики Нураддин Мехтиханлы, Али Нур, заслуженные артисты Азербайджанской Республики Мехрибан Ханларова, Вяфа Рзаева, Шалала Шахвеладгызы, актеры Афет Мамедова, Рада Насибова, Ляман Иманова, Диляра Назарова, Рустам Рустамов, Айлин Гашимова, Лала Сулейманова, Назрин Абдуллаева, Эльсевар Рагимов и Турал Ибрагимов. Сценическое оформление – Самира Гасанова, художник по костюмам - Айгюн Махмудова, светохудожник – Рафаэль Гасанов, музыкальное оформление – Камиль Исмайлов, ассистент режиссера – Нармин Гасанова

Премьера была встречена овациями зрителей.