Диляра Алиева впервые после смерти супруга выйдет на сцену (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана Диляра Алиева исполнит одну из ролей в постановке Азербайджанского государственного академического музыкального театра "Adamın adamı" (Человек человека), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Автором либретто постановки "Adamın adamı" является народный писатель Анар, автор музыки - народный артист Васиф Адигезалов (1935 - 2006 годы).

"Несколько месяцев назад мне от директора театра, заслуженного деятеля искусств Алигисмета Лалаева поступило предложение исполнить роль в постановке "Adamın adamı". Однако мне сложно было принять решение ввиду того, что характер моей героини сильный и я осознавала всю ответственность. В то время обсуждала предложение, поступившее от театра, со своей семьей и меня воодушевил ее положительный настрой… На данном этапе продолжается работа над постановкой. Зрители больше знают меня по телепроектам, и думаю, им будет интересно увидеть меня на театральной сцене", - сказала Диляра Алиева.

Она также подчеркнула, что довольна сотрудничеством с академическим музыкальным театром и выразила признательность руководству и коллективу театра.

Отметим, что образы в спектакле также воплотят народные артисты Фатма Махмудова, Пярвиз Мамедрзаев, заслуженные артисты Алекпер Алиев, Акпер Ализаде, Чингиз Ахмедов, Шовги Гусейнов. Алмаз Алескерова, Играр Саламов, актеры Ниджат Али, Ульвия Алиева, Тюркель Таригпейма, Гусейн Алили, Гюльтадж Алили, Шабан Джафаров, Гюльджахан Саламова, Эльхан Исмаилов, Руслан Мюрсалов, Ибрагим Ализаде, Хидаят Алиев, Нигяр Гараева, Гюнай Гасымова и Джебраил Джебраилов.

Режиссером-постановщиком спектакля является заслуженный деятель искусств Аскер Аскеров, дирижер-постановщик – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик – заслуженный художник Набат Самедова, балетмейстер – заслуженная артистка Нигяр Шахмурадова, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, дирижер – Самед Сулейманлы, режиссер – Эльмеддин Дадашов, концертмейстер – Фидан Алиева, ассистент режиссера – Тамилла Асланова.

Отметим, что Диляра Алиева впервые после смерти супруга - заслуженного работника культуры, телепродюсера Огтая Алиева выйдет на сцену.

Напомним, что Огтай Алиев погиб 22 марта 2023 года в результате дорожно-транспортного происшествия.