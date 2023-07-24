Азербайджанская культура представлена в Аргентине, Колумбии и Коста-Рике (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Состоялась третья III Международная встреча писателей и художников группы "Вместе за лирику" (Encuentro de escritores y Artistas de Juntos por las letras), сообщил Trend Life сопредседатель Литературного совета Ассамблеи народов Евразии, член Союза писателей России и Русского географического общества, почетный член Союза писателей Азербайджана Эльдар Ахадов.

В группу входят писатели, художники и артисты из Аргентины, Колумбии, Коста-Рики, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Индии, Бангладеш, Непала, Саудовской Аравии и т.д.

22 июля координатором выступлений поэтов от Азербайджана была поэтесса Эльмая Джаббарова. Передача транслировалась на Аргентину и Коста-Рику. 23 июля координатором выступлений от Азербайджана стал Эльдар Ахадов. Он представил зрителям творчество художника Эльдара Бабазаде (Азербайджан) и народного ансамбля песни и танца народного танцевального ансамбля "Одлар юрду" под руководством Агиля Джафарова (Россия). В завершение Эльдар Ахадов прочитал два своих стихотворения в переводе на испанский язык. 23 июля передача транслировалась на Колумбию и Аргентину.