В Национальной библиотеке Азербайджана открылся уголок "Литература и искусство Узбекистана"

БАКУ /Trend Life/ - В Национальной библиотеке Азербайджана в рамках Дней культуры Узбекистана состоялись церемония открытия уголка "Литература и искусство Узбекистана", а также презентация переведенной на азербайджанский язык книги видного представителя узбекской литературы и основоположника узбекского романтизма Абдуллы Кадыри "Ötən günlər" (Otgan kunlar/Минувшие дни), сообщает в среду Trend Life.

На мероприятии присутствовали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, народный писатель, председатель Союза писателей Азербайджана Анар, общественные деятели, представители культуры, искусства литературы Азербайджана и Узбекистана.

В своем выступлении на мероприятии министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков отметил глубокие исторические и культурные связи между народами Узбекистана и Азербайджана.

Он подчеркнул, что проведение Дней культуры Узбекистана в столице Азербайджана раскрывает большие возможности для более близкого ознакомления с историей, культурой, традициями страны, а также создает возможности для расширения и развития культурных связей между двумя странами.

Было отмечено, что выдающиеся поэты и мыслители Азербайджана и Узбекистана - Низами Гянджеви и Алишер Навои внесли большой вклад в мировую литературу и литературу тюркского мира.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик, посвященный писателю Абдулле Кадыри.

Затем была представлена переизданная книга Абдуллы Кадыри "Ötən günlər".

В своих выступлениях общественные деятели и представители культуры и литературы дали высокую оценку данному изданию. Было подчеркнуто, что ранее книга уже издавалась на азербайджанском языке, но это впервые, когда она издана на латинице.

Напомним, что в рамках Дней культуры Узбекистана, которые проходят в Баку 1-4 августа, состоятся концерты, показы театральных постановок, книжная выставка и другие мероприятия. В рамках Дней культуры выступят народные артисты Узбекистана Фаррух Закиров, Насиба Абдуллаева, Хашимжон Исмаилов, Зулайхо Бойханова, Гульсанам Мамазоитова, Женисбек Пиязов, Самандар Алимов и другие.