Европейский дебют Юсифа Эйвазова

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов 6 сентября выступит на сцене Концертхауса - центра классической музыки в Вене (Австрия) в опере "Травиата" Джузеппе Верди, сообщает Trend Life.

В постановке Юсиф Эйвазов исполнит партию Альфредо. На сцене с народным артистом Азербайджана выступит народная артистка России Анна Нетребко и канадский баритон Этьен Дюпюи.

Для Юсифа Эйвазова это будет второе выступление в роли Альфредо и его европейский дебют.