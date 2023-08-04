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Европейский дебют Юсифа Эйвазова

Культура Материалы 4 августа 2023 12:14 (UTC +04:00)
Европейский дебют Юсифа Эйвазова

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов 6 сентября выступит на сцене Концертхауса - центра классической музыки в Вене (Австрия) в опере "Травиата" Джузеппе Верди, сообщает Trend Life.

В постановке Юсиф Эйвазов исполнит партию Альфредо. На сцене с народным артистом Азербайджана выступит народная артистка России Анна Нетребко и канадский баритон Этьен Дюпюи.

Для Юсифа Эйвазова это будет второе выступление в роли Альфредо и его европейский дебют.

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