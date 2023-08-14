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Деятели культуры Азербайджана почтили память Азера Паши Нематова (ФОТО)

Культура Материалы 14 августа 2023 13:09 (UTC +04:00)
Деятели культуры Азербайджана почтили память Азера Паши Нематова (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического национального драматического театра и члены Союза театральных деятелей Азербайджана почтили память видного театрального режиссера, народного артиста Азербайджана Азера Паша Нематова, сообщает Trend Life.

Известные деятели культуры и искусства, родные и близкие Азера Паши Нематова посетили вторую Аллею почетного захоронения, почтив память народного артиста в день его 76-летия.

Исполняющий обязанности председателя Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Азербайджана Гаджи Исмаилов и художественный руководитель Академического национального драматического театра, заслуженный деятель искусств Азербайджана Мехрибан Алекперзаде рассказали о жизни и творческом пути Азера Паши Нематова.

Азер Паша Нематов родился 13 августа 1947 года в Баку в семье видного театрального режиссера, заслуженного деятеля искусств Зафара Нематова. Выпускник факультета театрального режиссера (курс народного артиста СССР Мехти Мамедова) Азербайджанского государственного института искусств им. М.Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) Азер Паша Нематов с 1972 по 1990 годы осуществлял творческую деятельность в Государственном театре юного зрителя.

В 1974-1976 годах работал в Театре юного зрителя в Ленинграде (сейчас - Санкт-Петербург). С 1990 года работал в Аздраме, где с 2015 года был художественным руководителем и главным режиссером театра. С 1991 года возглавлял Союз театральных деятелей Азербайджана. На протяжении творческой жизни с успехом представлял спектакли на фестивалях в России, Греции, Турции, Грузии, Таджикистане и других странах.

Скончался 9 апреля 2023 на 76 году жизни. Похоронен на второй Аллее почетного захоронения.

Деятели культуры Азербайджана почтили память Азера Паши Нематова (ФОТО)
Деятели культуры Азербайджана почтили память Азера Паши Нематова (ФОТО)
Деятели культуры Азербайджана почтили память Азера Паши Нематова (ФОТО)
Деятели культуры Азербайджана почтили память Азера Паши Нематова (ФОТО)
Деятели культуры Азербайджана почтили память Азера Паши Нематова (ФОТО)
Деятели культуры Азербайджана почтили память Азера Паши Нематова (ФОТО)
Деятели культуры Азербайджана почтили память Азера Паши Нематова (ФОТО)
Деятели культуры Азербайджана почтили память Азера Паши Нематова (ФОТО)
Деятели культуры Азербайджана почтили память Азера Паши Нематова (ФОТО)
Деятели культуры Азербайджана почтили память Азера Паши Нематова (ФОТО)
Деятели культуры Азербайджана почтили память Азера Паши Нематова (ФОТО)
Деятели культуры Азербайджана почтили память Азера Паши Нематова (ФОТО)
Деятели культуры Азербайджана почтили память Азера Паши Нематова (ФОТО)
Деятели культуры Азербайджана почтили память Азера Паши Нематова (ФОТО)
Деятели культуры Азербайджана почтили память Азера Паши Нематова (ФОТО)
Деятели культуры Азербайджана почтили память Азера Паши Нематова (ФОТО)
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