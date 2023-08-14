Деятели культуры Азербайджана почтили память Азера Паши Нематова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического национального драматического театра и члены Союза театральных деятелей Азербайджана почтили память видного театрального режиссера, народного артиста Азербайджана Азера Паша Нематова, сообщает Trend Life.

Известные деятели культуры и искусства, родные и близкие Азера Паши Нематова посетили вторую Аллею почетного захоронения, почтив память народного артиста в день его 76-летия.

Исполняющий обязанности председателя Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Азербайджана Гаджи Исмаилов и художественный руководитель Академического национального драматического театра, заслуженный деятель искусств Азербайджана Мехрибан Алекперзаде рассказали о жизни и творческом пути Азера Паши Нематова.

Азер Паша Нематов родился 13 августа 1947 года в Баку в семье видного театрального режиссера, заслуженного деятеля искусств Зафара Нематова. Выпускник факультета театрального режиссера (курс народного артиста СССР Мехти Мамедова) Азербайджанского государственного института искусств им. М.Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) Азер Паша Нематов с 1972 по 1990 годы осуществлял творческую деятельность в Государственном театре юного зрителя.

В 1974-1976 годах работал в Театре юного зрителя в Ленинграде (сейчас - Санкт-Петербург). С 1990 года работал в Аздраме, где с 2015 года был художественным руководителем и главным режиссером театра. С 1991 года возглавлял Союз театральных деятелей Азербайджана. На протяжении творческой жизни с успехом представлял спектакли на фестивалях в России, Греции, Турции, Грузии, Таджикистане и других странах.

Скончался 9 апреля 2023 на 76 году жизни. Похоронен на второй Аллее почетного захоронения.