В минкультуры Азербайджана прошла встреча с молодыми кинематографистами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В министерстве культуры Азербайджана прошла встреча с молодыми отечественными кинематографистами, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли поприветствовал молодых кинематографистов, рассказал о богатых традициях азербайджанского кино, которое в этом году отмечает 125-летие, видных деятелях, внесших вклад в развитие этой сферы.

Министр отметил, что государство уделяет внимание и заботу обо всех областях культуры, в том числе кино. Было подчеркнуто, что создание указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева Агентства кино при министерстве культуры является очередным проявлением высокой заботы об этой сфере.

Адиль Керимли также рассказал о работе, проделанной за период после первого кинофорума, организованного министерством культуры в апреле текущего года, и подчеркнул важность развития творческой индустрии.

На встрече были заслушаны идеи и предложения молодых кинематографистов, состоялись интересная дискуссия и широкое обсуждение вопросов, связанных с развитием сферы кино.