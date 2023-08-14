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В минкультуры Азербайджана прошла встреча с молодыми кинематографистами (ФОТО)

Культура Материалы 14 августа 2023 23:44 (UTC +04:00)
В минкультуры Азербайджана прошла встреча с молодыми кинематографистами (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В министерстве культуры Азербайджана прошла встреча с молодыми отечественными кинематографистами, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли поприветствовал молодых кинематографистов, рассказал о богатых традициях азербайджанского кино, которое в этом году отмечает 125-летие, видных деятелях, внесших вклад в развитие этой сферы.

Министр отметил, что государство уделяет внимание и заботу обо всех областях культуры, в том числе кино. Было подчеркнуто, что создание указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева Агентства кино при министерстве культуры является очередным проявлением высокой заботы об этой сфере.

Адиль Керимли также рассказал о работе, проделанной за период после первого кинофорума, организованного министерством культуры в апреле текущего года, и подчеркнул важность развития творческой индустрии.

На встрече были заслушаны идеи и предложения молодых кинематографистов, состоялись интересная дискуссия и широкое обсуждение вопросов, связанных с развитием сферы кино.

В минкультуры Азербайджана прошла встреча с молодыми кинематографистами (ФОТО)
В минкультуры Азербайджана прошла встреча с молодыми кинематографистами (ФОТО)
В минкультуры Азербайджана прошла встреча с молодыми кинематографистами (ФОТО)
В минкультуры Азербайджана прошла встреча с молодыми кинематографистами (ФОТО)
В минкультуры Азербайджана прошла встреча с молодыми кинематографистами (ФОТО)
В минкультуры Азербайджана прошла встреча с молодыми кинематографистами (ФОТО)
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