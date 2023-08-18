Бакинский джаз-фестиваль объявил примем заявок на конкурс "I am Jazzman-2023"

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский джаз-фестиваль (Baku Jazz Festival) объявляет открытым прием заявок на Международный конкурс молодых джазовых музыкантов "I am Jazzman-2023", сообщает Trend Life.

Традиционно проводимый в рамках фестиваля конкурс "I am Jazzman" открывает новые имена и дает возможность молодым музыкантам продемонстрировать свой талант.

В конкурсе могут принять участие исполнители на музыкальных инструментах или певцы в стиле джаз в возрасте не старше 30 лет. Соискатели должны отправить заявку, указав информацию о себе (имя, фамилия, название музыкального инструмента, контактные данные)​, на WhatsApp по номеру +994504292783. Крайний срок подачи заявок - 8 сентября 2023 года.

Для зарубежных музыкантов первый тур будет организован онлайн.

Победители конкурса получат денежные призы, все участники конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками.

Отметим, что проведение Бакинского джаз-фестиваля в текущем году запланировано на 6-15 октября. В рамках фестиваля будет организован ряд интересных мероприятий.