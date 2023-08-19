На сцене Большого театра состоится московская премьера балета азербайджанского композитора

БАКУ /Trend Life/ - На исторической сцене Большого театра в Москве 26 и 27 сентября пройдут показы балета выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь" в хореографии заслуженного деятеля искусств России, художественного руководителя балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдара Алиева, сообщает Trend Life.

Московская публика впервые увидит оригинальный спектакль балетного репертуара Приморской сцены Мариинского театра.

"Балетная труппа Приморской сцены – самая молодая в России, при этом за десять лет усердной работы коллектив успел зарекомендовать себя как высокопрофессиональный и один из ведущих в России. Труппа ежегодно выступает на главных площадках в России и за рубежом и выпускает свои эксклюзивные постановки. Один из таких спектаклей – балет Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь". Постановка неоднократно с большим успехом демонстрировалась на гастролях в Санкт-Петербурге – на исторической и новой сценах Мариинского театра, а также в Казани – на открытии Международного фестиваля им. Рудольфа Нуреева. Для нас важно представить московской публике именно этот балет, который в данной редакции можно увидеть только во Владивостоке", – отметил Эльдар Алиев.