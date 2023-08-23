Артист с большой буквы и Человек с чистым сердцем… В Баку почтили память Шахмара Алекперова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, киноактер, кинорежиссер Шахмар Алекперов (1943–1992) говорил: "В нашей профессии помимо таланта важны и простые человеческие качества, такие как благородство, добродетельность, воспитание, культура, отзывчивость". Как отмечают друзья, коллеги, родные Шахмара Алекперова он обладал всеми эти качествами.

23 августа 2023 года исполнилось 80 лет со дня рождения народного артиста Азербайджана, киноактера и кинорежиссера Шахмара Алекперова, сообщает в среду Trend Life.

В связи с этим видные представители культуры, искусства, родные и близкие Шахмара Алекперова посетили вторую Аллею почетного захоронения и почтили память народного артиста Азербайджана.

Присутствующие на мероприятии в беседах тепло вспоминали творческую деятельность Шахмара Алекперова, несомненно, упоминая о его высоких человеческих качествах. Они подчеркивали, что Шахмар Алекперов был потрясающей личностью, мастером высокого класса, воплотивший в множестве кинокартин потрясающие образы и вписал свое имя в историю национального кинематографа.

Выступая на мероприятии, заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов отметил, что Шахмар Алекперов – был замечательным актером и режиссером, оставившим после себя большое творческое наследие.

"Сегодня почтить память Шахмара Алекперова пришли его родные, друзья, коллеги. Все вспоминают его теплыми словами, говорят о нем, как о высоком профессионале своего дела, личности, обладавшей высокими человеческими качествами. Шахмар Алекперов оставил после себя большое творческое наследие, которое является примером для многих, в том числе, и для актеров и режиссеров молодого поколения", - сказал Мурад Гусейнов.

Директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссер Джамиль Гулиев подчеркнул, что Шахмар Алекперов был светлым человеком, и сегодня его родные, коллеги, друзья собрались на этот свет.

"Мы все трепетно храним память о Шахмаре Алекперове в своих сердцах. Шахмар Алекперов – был деятелем искусств, который внес вклад в летопись азербайджанского кино, в его развитие. Несмотря на то, что он довольно рано ушел из жизни, он оставил после себя большое творческое наследие. Образы, созданные им в кино и театре, снятые им в качестве режиссера фильмы, работа актера дубляжа – все это жемчужины нашего национального искусства", - добавил Джамиль Гулиев.

По словам известного кинорежиссера, народного артиста Азербайджана Огтая Миргасымова, несмотря на то, что прошло много лет со дня кончины Шахмара Алекперова память о нем жива.

"Шахмар Алекперов – был большим профессионалом, он показал себя как актер экстра-класса, также очень успешными были его режиссерские работы. Также, хочу отметить и его человеческие качества. Не найдётся на земле человека, который мог бы сказать о Шахмаре Алекперове что-то отрицательное. Он всегда был для нас примером, человеком, к советам которого всегда прислушивались, уважали. Шахмар Алекперов был человеком с чистым сердцем", - сказал Огтай Миргасымов.

Актер театра и кино, главный режиссер Шушинского государственного музыкального драматического театра, заслуженный артист Азербайджана Логман Керимов сказал, что вспоминая о Шахмаре Алекперове, на сердце становится тяжело.

"Он рано ушел из жизни. Ему было всего 48 лет… Я познакомился с ним еще до работы над фильмом "Газельхан". Шахмар Алекперов – великий актер, режиссер и человек с большой буквы. Он был очень волевым, сильным человеком. Я помню последние дни его жизни...

Сегодня ему исполнилось бы 80 лет. Очень жаль, что он так рано ушел… Сегодня наше искусство нуждается в Шахмаре Алекперове как авторитете и человеке слова. Шахмар Алекперов знал, что делает, и в жизни и в искусстве", - подчеркнул Логман Керимов.

Воспоминаниями о Шахмаре Алекперове поделились также известный кинорежиссер, народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев, народный артист Азербайджана, известный актер Рафиг Азимов, народный артист Азербайджана, актер и режиссер Абдулахад Махмудов (Шейх Абдул), народные артистки Азербайджана, актрисы Гамида Омарова и Халида Гулиева, известный кинооператор, заслуженный деятель искусств Азербайджана Кянан Мамедов.

Отметим, что Шахмар Алекперов родился 23 августа 1943 года в городе Кировабад (ныне – Гянджа). Когда Шахмару было девять лет, семья переехала в Баку. Он обучался на актёрском факультете Театрального института (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С III курса играл на сцене Азербайджанского государственного драматического театра (сейчас – Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). Вскоре получил от режиссёра Адиля Искендерова приглашение в созданную им студию "Киноактерство" на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

На киностудии "Азербайджанфильм" Шахмар Алекперов проявил себя как талантливый актер и режиссер, а также дублировал фильмы. Среди известных ролей – Газанфар ("Семеро сыновей моих"), Иман ("Последний перевал"), Ариф ("Жизнь испытывает нас"), Азад ("В Баку дуют ветры"), Гатыр Мамед ("Мститель из Гянджабасара"), Джавидан ("Бабек"), Ибрагим ("Пора седлать коней") и другие.

В 1987 году Шахмар Алекперов (совместно с Гюльбениз Азимзаде) снял свой первый фильм "Экзамен". Он снял также такие фильмы как "Газельхан" и "Ночь без края".

Актёр скончался 12 августа 1992 года, после продолжительной болезни, на 49-м году жизни.