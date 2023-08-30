Ткачество и ювелирные изделия Азербайджана представлены в Казахстане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках сотрудничества Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН) с Министерством культуры и спорта Казахстана в Отрарском районе Туркестанской области состоялась международная художественная выставка на тему "Ткачество и ювелирные изделия на Великом Шелковом пути”. В выставке приняли участие ремесленники из шести тюркских стран - Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Туркменистана, сообщили Trend Life в пресс-службе МФТКН.

Главная цель проекта - пропаганда, передача из поколения в поколение культурно-духовного наследия тюркских народов, укрепление тюркского единства и сотрудничества.

В работе выставки приняли участие казахстанский представитель Международного фонда тюркской культуры и наследия, руководитель проекта Талгат Муханов, председатель Комитета по культуре Министерства культуры и спорта Казахстана Кумис Сеитова, губернатор Отрарской области Сакен Султанханов, вице-президент Совета художников стран Центральной Азии и Тихого океана, президент фонда “Наше наследие”, председатель Союза художников Казахстана Айжан Беккулова.

"МФТКН, поддерживая проекты, связанные с многовековыми материально-духовными ценностями тюркского мира, наряду с тюркскими государствами, продвигает общетюркское наследие в различных странах мира", - отметила президент фонда Гюнай Эфендиева.