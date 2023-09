В Баку пройдет Чемпионат мира по Европейской программе по версии WDC и уникальное шоу Night of the Dancing Diamonds

БАКУ /Trend Life/ - Open to the World - Azerbaijan Dance Festival представляет 28-29 октября 2023 года Чемпионат мира по Европейской программе по версии WDC и уникальное шоу Night of the Dancing Diamonds, которые пройдут в Баку, в отеле JW Marriott Absheron, сообщает Trend Life.

Организаторами мероприятия являются Азербайджанский танцевальный союз (AZDC) во главе с его президентом, народной артисткой Азербайджана Тараной Мурадовой, и компания Smooth Rhythm Dance Style (SRDS) во главе с ее основателем и президентом Ольгой Краснянской.

"Всемирный танцевальный союз (WDC) номинировал Азербайджан на проведение титульного мероприятия мирового значения не случайно, так как страна уделяет большое внимание реализации широкомасштабных программ и проектов, служащих делу процветания страны в сфере культуры и спорта, творческого потенциала и повышению международного авторитета, истоки которых связаны с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Страна, подарившая мусульманскому миру первый балет, страна с уникальными традициями в народном танцевальном творчестве, в джазе и в классической музыке вне всякого сомнения станет прекрасной платформой для проведения данных спортивных мероприятий на самом высоком уровне. Миссией организаторов является дальнейшее укрепление культурных ценностей Азербайджана, донесение необходимости развития спортивного бального танца в стране, представление природы бального танца, впитавшей элементы как спорта, так и искусства, что и даёт в конечном итоге возможность гармонии личности, её духовного и физического развития. И хочется верить, что хореография бального танца найдёт отклик у молодого поколения и в недалёком будущем мы увидим новые пары страны на паркете лучших мировых турниров, равно как и на пьедесталах, а движение спортивного бального танца станет массовым", – говорится в сообщении организаторов.

Чемпионат мира по Европейской программе - знаковое явление в спортивной танцевальной жизни Азербайджана и безусловно историческое событие, так как турнир такого уровня пройдет впервые. На нем будут представлены лучшие пары мира, а также впервые на паркете страны выступят и поборются за звание сильнейших пятикратные чемпионы мира, заслуженные мастера спорта Азербайджана Эльдар Джафаров и Анна Сажина, которые уже на протяжении 20 лет гордо несут знамя страны, представляя её на многочисленных площадках мира.

В соревновании примут участие представители из более 48 стран.

Более 500 дуэтов и сольных исполнителей выступят в следующих номинациях:

-86 WDC World Professional Ballroom Championship

-Open to the World Professional Latin Championship

-SRDS Amateur & Professional Smooth Super Trophy

-Open to the World Amateur Championships in Ballroom, Latin, Smooth

-Open to the World Youth Championships in Ballroom, Latin, Smooth

-Open to the World Junior Championships in Ballroom, Latin, Smooth

-Azerbaijan Open championships in Salsa, Bachata, Argentine Tango.

-Azerbaijan Open Juvenile/Junior Championships in solo Ballroom, Latin, Smooth

-Open to the World Pro Am in Ballroom, Latin, Smooth, Rhythm, Argentine tango, Caribbean mix.

Ведущими вечера станут Донни Бёрнс (MBE) - четырнадцатикратный чемпион мира по латиноамериканским танцам, президент Всемирного танцевального союза и Лейла Гулиева – телеведущая, заслуженный работник культуры Азербайджана.

29 октября компания SRDS во-второй раз представит азербайджанской публике уникальное танцевальное шоу Night of the Dancing Diamonds, в котором будут задействованы сильнейшие дуэты мира в разных танцевальных направлениях, которые и являются по сути истинными бриллиантами бального танца. Ведущими гала-шоу Night of the Dancing Diamonds станут заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза Станислав Попов и Лейла Гулиева. Оркестр под управлением Бориса Мягкова создаст особую атмосферу для участников конкурса, которая поможет раскрыться каждой паре, сделав турнирную хореографию маленьким спектаклем. В преддверии фестиваля, 27 октября, состоится международный танцевальный конгресс по направлениям International Ballroom, International Latin, International Smooth, Caribbean Mix и Argentine Tango под эгидой Азербайджанского танцевального союза.

А 30 октября гости фестиваля смогут совершить экскурсию с уникальным гидом и узнать историю восхитительного города Баку через призму стихов и сказаний, а национальная кухня и вечерние прогулки по городу огней позволят почувствовать колорит атмосферы востока.

Azerbaijan Dance Festival и Night of the Dancing Diamonds - знаковые события культурной и спортивной жизни Азербайджана, которые обязательно стоит посетить и насладиться невероятной атмосферой праздника.

Танцевальный фестиваль Азербайджана - это ветер перемен, свет идей, огонь желаний и праздник танца. Будущее начинается сегодня. Приходи и танцуй вместе с нами. Главное увидеть и не пропустить.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az