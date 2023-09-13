Инара Бабаева представила интересный музыкальный проект к юбилею Арифа Меликова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/- Ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка Азербайджана Инара Бабаева представила интересный музыкальный проект, приуроченный к 90-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР и Азербайджана, профессора Арифа Меликова (1933 – 2019), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Инара Бабаева, заслуженный артист Алексей Мильтых (виолончель) и лауреат международных конкурсов Ульвия Казымова (фортепиано) исполнили фрагмент из балета Арифа Меликова "İki qəlbin dastanı" (Поэма двух сердец) – музыкальный номер "Слезы Комде".

По словам Инары Бабаевой, творчество выдающегося композитора Арифа Меликова, сыгравшего важную роль в истории музыкальной культуры Азербайджана, навсегда сохранится в сердцах людей.

"Автором идеи представить данное произведение в необычном формате является известный оперный певец, заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов. Признаюсь, мы были немного удивлены, когда нам предложили этот проект, ведь это произведение всегда исполнялось в инструментальном стиле. Однако в процессе репетиций убедились, что композиция получила новую жизнь. Выражаю признательность музыкантам, которые вместе со мной приняли участие в проекте", - сказала Инара Бабаева.