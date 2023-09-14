В Баку состоялась интересная презентация книги сказок Фидан Алакбарли "Семь принцесс" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялась интересная презентация книги сказок Фидан Алакбарли "Семь принцесс" с красочными иллюстрациями, на азербайджанском и русском языках, сообщает Trend Life.

Среди гостей вечера были народная артистка Азербайджана Людмила Духовная, директор Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Рзаева, директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, заслуженная художница Ирина Эльдарова, профессор Бакинского славянского университета Флора Наджи, вокалист и педагог Гасим Халилов, заслуженная артистка Юлия Моторина, лауреат международных конкурсов Саида Тагизаде, представители творческой интеллигенции и молодежи. Организатор - член Союза писателей Азербайджана, режиссер и сценарист, основатель и руководитель ряда литературных проектов, поэтесса Ирана Гасымова.

Ведущая мероприятия, Нателла Керимова, рассказала о жизни и творчестве Фидан Алакбарли, которая родилась в Баку, является выпускницей Государственной академии художеств, турецких университетов Mimar Sinan и Yeditepe University, а также учебных заведений Нью-Йорка и Чикаго. Искусствовед и дизайнер Фидан Алакбарли с детства любит и сочиняет сказки. Сперва это были сюжеты, выстроенные вокруг традиционных сказок с какими-то вариациями и добавлениями. Но потом она поняла, что может создавать свои собственные оригинальные сказки, часть которых нашла свое творческое воплощение в книге "Семь принцесс". Книга Фидан Алакбарли состоит из семи сказок, в которых также отражены национальные мотивы и фольклор, красота природы и традиции Азербайджана. Основными героями являются семь замечательных образов - Гранатовая, Апельсиновая, Яблоневая, Фисташковая, Воздушная, Озёрная и Фиалковая принцессы. Любимые цвета этих принцесс, выстроившиеся в ряд, могут составить радугу.

Иллюстратор книги, профессор Государственной академии художеств, заслуженный художник Азербайджанской Республики Нусрет Гаджиев в своем выступлении отметил неординарный талант Фидан Алакбарли, эмоциональность и душевность созданных произведений, когда читатель вместе с героями переносится в волшебный мир сказок, где живет милосердие и доброта, и появляется искреннее желание сделать этот мир чуточку лучше, красивее и счастливее.

Актрисы Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румия Агаева и Тамилла Абуталыбова под лирическую музыку заслуженной артистки Азербайджанской Республики, пианистки Наргиз Алиевой прочитали сказки из книги "Семь принцесс". Гостям было также представлено яркое театрализованное сценическое представление по мотивам сказок.

В сказке о Гранатовой принцессе рассказывается о стране, где растут прекрасные гранаты, и живёт девочка, которую называют Гранатовой принцессой. Именно её смог превратить в статую Злой волшебник. К жизни же её вернул тот носитель добра и справедливости, без которого невозможна ни одна сказка.

Апельсиновая принцесса была долгие годы заключена внутри гигантского плода. И только подвиг молодого человека, влюбившегося в неё в своём сне, и наставления доброй Ведуньи смогли освободить её из этого заточения.

Яблоневая принцесса обладает удивительной способностью исцелять людей. Она смогла вылечить даже маленького дракончика, с семьёй которого потом подружилась вся их деревня. Наверное, эта сказка о том, что служение всему живому на земле способно дарить человеку невиданную силу.

В сказке о Фисташковой принцессе самым удивительным является её дар раздвоения. Он каждый раз проявляет себя, когда принцесса не может принять судьбоносного решения. Наверное, в этой сказке отражена одна из великих тайн женской души, которая ярко проявляет себя в самые трудные моменты жизни.

Героиней следующей сказки является Воздушная принцесса, которую вместе с шарами унёс из родного города сильный ветер. Она сумела вернуться обратно, благодаря усилиям своих друзей великанов, которых нашла в своём путешествии

Озёрная принцесса является настоящей волшебницей, чья судьба неразрывно связана с удивительным Зеркальным озером. Эта прекрасная принцесса является образцом решительности и мужества в борьбе за судьбу своей страны.

Фиалковая принцесса убеждена, что фиалки являются самыми прекрасными цветами в мире. Своё служение им она считает смыслом всей своей жизни. Ровно до того дня, когда появляется тот единственный и неповторимый, которого ждёт каждая принцесса.

Во всех этих сказках сполна отражена та простая истина, что сказкотерапия нужна всем и каждому. Особенно маленьким девочкам, которые мечтают стать принцессами. Они и не подозревают, что создавшая эти образы Фидан Алакбарли убеждена в том, что они уже от рождения являются принцессами.