Балет "Легенда о любви" – это вклад азербайджанского народа в мировую культуру - народный артист России Николай Цискаридзе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 18 и 19 сентября при организации Фонда Гейдара Алиева один из шедевров мировой классической музыки - балет выдающегося композитора, народного артиста Арифа Меликова (1933 - 2019 годы) "Легенда о любви" спустя более 60 лет был вновь торжественно представлен на родине автора.

Показ балета вызвал огромный интерес не только у местной аудитории, посмотреть "Легенду о любви" приехали многочисленные гости из разных стран мира. Среди них и народный артист России, известный артист балета Николай Цискаридзе, который является одним из исполнителей партии Фархада в постановке "Легенды о любви" на сцене Большого театра России.

Как отметил в беседе Trend Николай Цискаридзе, постановка балета - очень сложная и очень важная работа для бакинской труппы.

"Во-первых, потому что это действительно мировой шедевр. Во-вторых, это шедевр, написанный азербайджанским композитором, и с моей точки зрения это одна из самых главных партитур в мире, написанная для балета. Обожаю этот спектакль и как зритель, и я много лет танцевал его.

Мне очень повезло, меня когда-то выделил автор музыки, всегда примечал, и очень часто обо мне вспоминал, и даже говорил какие-то хорошие слова, когда меня не было рядом. Это очень важно, это как награда. Мою работу в этом спектакле очень высоко ценил и Юрий Григорович.

Если был какой-то их юбилей и шла "Легенда о любви", всегда должен был быть я. Ариф (прим. - композитор Ариф Меликов) говорил, вот через два года поставят в Баку, приедешь же… Представляете, прошло более 30 лет… 10 лет я уже не танцую, и вот балет поставили. Я очень рад, что это произошло. В день премьеры танцевал мой ученик, которого я вырастил в Большом театре, поэтому какая-то моя частичка на сцену вышла. Но для азербайджанского балета, считаю, что это очень важный момент, в этом спектакле кордебалет является главным действующим лицом, там нет легких танцев, там нет простых танцев. Знаете, в каждом спектакле, есть, скажем так, статист, здесь нет такого, здесь любая группа танцует очень много. Надеюсь, этот спектакль будет идти теперь всегда, потому что на самом деле это азербайджанское достояние, это вклад азербайджанского народа в мировую культуру. Но это еще и очень полезно для артистов, потому что здесь есть что потанцевать, чтобы творческая личность выросла, чтобы она развивалась. Считаю, что это очень и очень важно", - сказал народный артист России.

В творческой биографии Николая Цискаридзе не только балет "Легенда о любви", но и одноименный документальный фильм, часть съемок которого проходила в Баку.

"Мне позвонили и сказали, что Арифу должно исполниться 80 лет, и готовится фильм. Я танцевал в "Легенде о любви", когда ему было 65, 70, 75 лет, и на его 80-летие. Сказали, что он написал список, кого бы он хотел видеть в этом фильме, я был самым юным, а там были самые крупные имена не только с азербайджанской стороны, но и вообще, все, кто имел отношение к этому. Меня пригласили быть ведущим, и мне это было безумно, безумно приятно, это была большая честь. Тогда два дня пробыл в Баку. Был замечательный режиссер Гюляр Токгё, который создал потрясающую работу. Этот фильм показали на телевидении в России. Фильм получил очень большое одобрение всех, кто любит балет, он очень тонко сделан, без какой-то затянутости, без всего лишнего. И то, что Ариф-бек его увидел – это было самое большое счастье", - отметил Цискаридзе.

Несколько лет назад Николай Цискаридзе издал автобиографическую книгу "Мой театр", где, безусловно, упомянул о выдающемся азербайджанском композиторе.

"В книгу вошли мои рассказы о "Легенде о любви" и, конечно, не упомянуть Арифа я не мог. Слышал, что Ариф-бек не был таким покладистым человеком. Я же его знал с другой стороны, мне он говорил только комплименты, только хорошие слова. Когда было очередное восстановление спектакля в 2002 году, он вышел на сцену, подошел ко мне, поцеловал и обнял. Потом мне сказали, что для него вообще такие вещи не свойственны… Прошли годы, в очередной раз восстановили спектакль, уже танцевал мой ученик. Я прочитал в газете, что Ариф сказал: "Смотрим, и все вспоминаем Цискаридзе". Поэтому в книге я не мог его не упомянуть, это как Государственная премия (улыбается). Вообще получить одобрение тех людей, кто когда-то создавал что-то и ты это начинаешь исполнять, и затем это нравится композитору, хореографу, балетмейстеру – большая удача", - подчеркнул он.

Николай Цискаридзе на протяжении многих лет является ректором Академии русского балета, и на вопрос о том, какое сейчас молодое поколение, народный артист ответил, что не может сказать, что его надо ругать, и он уверен, что проблема отцов и детей бесконечна.

"Отцы всегда будут другими, нежели их дети. Но на жизнь нашего поколения выпала такая удивительная вещь… Мы с вами жили вообще без телефонов, потом у нас у всех вдруг появился телефон дома, потом мобильный телефон, потом skype и все остальное. Эта эволюция, даже такой простой вещи как телефон, очень сильно изменила нашу жизнь. Все изменило, изменило людей, их возможность воспринимать информацию, к сожалению, это просто тенденция времени и молодое поколение не виновато, это так произошло в мире. Они сложно запоминают большие тексты, они не пишут большими фразами, а пишут все сокращенно, очень много заимствованных слов типа "ок". И понимаете, это мы должны, к сожалению, к ним пристраиваться. Когда-то в мире не было машин, и все ездили на лошадях, а потом все изменилось, и вот сейчас точно так же, и меняется каждое десятилетие кардинально", - сказал он.

В декабре текущего года Николаю Цискаридзе исполнится 50 лет. О том, как и где он будет отмечать юбилей, народный артист пока планы не строит.

"Я настолько не люблю юбилеи, никакие, мне кажется всегда, что юбиляру так тяжело. Если честно, вот сейчас, я ничего не планирую, и ничего не хочу. Я даже не знаю, что и как будет...

Другое дело, с какого-то момента я прекрасно понимаю, что своей артистической карьерой я давно в истории, нравится кому-то или не нравится, без меня история балета в мире уже не существует, и никогда не будет существовать. Понятно, что я такой артефакт и меня должны на каждый юбилей вспоминать, но я же еще человек (улыбается)… Я к этому отношусь спокойно. Очень дорожу всеми своими наградами, тем более в России я получил раньше всех все самые главные титулы. Ни один человек, ни в Российской империи, ни в Советском Союзе, ни в современной России так рано, как я, и так много ничего не получал. Но не могу сказать, что я этим избалован, на меня с каждой наградой падала ответственность, и мне всегда было от этого еще сложнее…" - отметил он.

Николай Цискаридзе не первый раз приезжает в Баку, здесь у него много хороших знакомых, и он в восторге от азербайджанской кухни.

"Я возвращаюсь к еде (улыбается). Так как азербайджанцы готовят мясо, не готовит его никто. Всегда еду сюда с надеждой попасть в рестораны и поесть настоящий люля-кябаб. Потом здесь у меня много знакомых. Я вырос на Кавказе, я же все-таки тбилисец, и Баку по своей теплоте, по радушности, по гостеприимству мне напоминает мой родной край, это очень приятно", - заключил народный артист России.

P.S. Беседа с Николаем Цискаридзе состоялась в Центре Гейдара Алиева, считающемся одной из уникальных жемчужин мировой архитектуры. Народный артист России ознакомился с выставками в Центре Гейдара Алиева и выразил восторг от созданных здесь условий и экспозиционного замысла.