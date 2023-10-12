В Президентском центре Казахстана состоялась презентация книги "Абай в Азербайджане и в мире" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Президентском центре Республики Казахстан состоялась презентация книги "Abay Azərbaycanda və dünyada" (Абай в Азербайджане и в мире), изданной Международным фондом тюркской культуры и наследия, сообщили Trend Life в пресс-службе МФТКН.

В книге "Abay Azərbaycanda və dünyada" на азербайджанском языке и в оригинале представлены стихи поэта, статьи азербайджанских писателей и литературоведов о выдающейся личности, переведенные на азербайджанский язык отрывки из романа "Абай" Мухтара Ауэзова, известное произведение "Слова назидания", а также его песни.

На открытии мероприятия заместитель директора Президентского центра Республики Казахстан Ботагоз Кайыпова рассказала о богатом наследии мыслителя Казахстана и всего тюркского мира Абая Кунанбаева. Была высоко оценена работа, проделанная МФТКН в области популяризации творчества Абая как в Азербайджане, так и во всем мире.

Президент МФТКН Гюнай Эфендиева подчеркнула важность презентации новой книги в Казахстане - на родине великого поэта, прозаика, переводчика, композитора Абая Кунанбаева, изданной организацией на азербайджанском языке.

"Память Абая всегда высоко чтилась в Азербайджане. Великий лидер Гейдар Алиев говорил "Абай и его творчество - гордость и счастье казахского народа. Он принадлежит всему человечеству, в том числе азербайджанскому народу". В 2011 году распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева одной из улиц Баку было присвоено имя Абая Кунанбаева, а в Бакинском государственном университете начал функционировать Центр казахского языка, истории и культуры имени Абая Кунанбаева", – сказала Гюнай Эфендиева.

Было рассказано об издании в Испании со стороны МФТКН выпуске в обращение почтовых марок по случаю 175-летнего юбилея Абая, а также о проведении "Дня Абая" в штаб-квартире организации.

Выступившие президент Тюркской академии Шахин Мустафаев, депутат Сената Парламента Республики Казахстан Руслан Рустемов, депутат Милли Меджлиса (парламента Азербайджана), академик Низами Джафаров, посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, гендиректор газеты "Егемен Қазақстан" Дихан Камзабекулы, директор Национальной академической библиотеки Казахстана Газиза Нургалиева и глава департамента гуманитарных наук Института исследований Абая Алтынай Аскарова рассказали о богатом творчестве Абая и высоко оценили деятельность МФТКН по широкомасштабному продвижению наследия Абая.