В Баку подвели итоги конкурса "Мои размышления" - около 1200 работ более 800 авторов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" в Баку 17 и 18 октября прошли итоговые выставки Республиканского творческого конкурса "Mənim düşüncəm" (Мои размышления), сообщает Trend Life.

Выступившие заместитель председателя Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов и другие отметили важность реализации проекта в содействии развитию креативного мышления у подрастающего поколения и молодежи, пожелали дальнейших творческих успехов, отметили сертификатами самые лучшие работы, а самым активным образовательным центрам вручили благодарственные письма.

На конкурс было представлено около 1200 работ более 800 авторов в возрасте от 9 до 21 года. На протяжении двух дней было представлено около 260 лучших работ. Тема работ свободная - художники отразили в произведениях свои чувства, интересы, размышления.

Проект, организованный в рамках "Года Гейдара Алиева", реализован Министерством культуры, Министерством науки и образования Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной властью Хатаинского района, Союзом художников Азербайджана, Государственной картинной галереей и Центром искусств "Хатаи".

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