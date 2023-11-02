В Баку пройдет воркшоп для художников, посвященный Индии

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в торговом центре Genclik Mall 11 ноября состоится воркшоп на тему "Индия", сообщили Trend Life организаторы мероприятия. Куратор воркшопа - Самира Фаизова.

Мероприятие будет организовано в рамках проекта Ambassador Cultural Club по инициативе Arts Council Azerbaijan, при поддержки посольства Индии в Азербайджане.

В воркшопе примут участие художники Эльдар Бабазаде, Роя Гасанова, Камила Мурадова, Марьям Киблаева, Лейла Оруджева, Наиля Асланова, Лейла Мурадова, Севда Рустамова, Нурай Аллахвердиева и Мяляк Аббасзаде.

Основной целью Arts Council Azerbaijan в проведении этого воркшопа является еще большее повышение интереса к искусству у молодого поколения, популяризация творчества азербайджанских художников.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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