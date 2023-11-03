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"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)

Культура Материалы 3 ноября 2023 15:09 (UTC +04:00)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт, организованный министерством культуры Азербайджана в рамках проекта "Yeni adlar" (Новые имена), сообщает Trend Life.

Концертная программа была посвящена 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

На вечере выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова. Солисты программы - молодые таланты, лауреаты республиканских и международных конкурсов, пианисты Наргиз Алиева и Абдулали Гусейнли.

Музыканты представили вниманию слушателей Концерт для фортепиано с оркестром Роберта Шумана и произведение "Пляска смерти" Ференца Листа.

Выступления музыкантов были встречены бурными аплодисментами.

Отметим, что проект "Yeni adlar" служит развитию современного азербайджанского исполнительского искусства, признанию новых талантов в этой области. Проведение концертов молодых исполнителей с симфоническими, камерными и оркестрами народных инструментов под руководством известных дирижеров создает важную основу для развития молодых талантов в сфере искусства.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
"Новые имена" на сцене бакинской филармонии (ФОТО)
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