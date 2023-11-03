В Баку пройдет вечер мугама, посвященный Дню Победы

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 8 ноября в 16.00 будет представлена концертная программа, посвященная Дню Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Trend Life.

Мероприятие также приурочено к 15-летию Международного центра мугама.

На вечере выступят солисты Международного центра мугама – заслуженные артисты Тайяр Байрамов, Бейимханым Велиева, Арзу Алиева и ханенде Гусейн Меликов. Выступление пройдет в сопровождении ансамбля в следующем составе: Ровшан Гурбанов (тар), Джейхун Мурадов (кяманча), заслуженная артистка Тарана Алиева (канон), Васиф Юсибли (уд), Амиль Мустафаев (нагара), Рафаэль Аскеров (балабан).

Вход свободный.

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