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Азербайджанская хоровая капелла выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)

Культура Материалы 3 ноября 2023 19:17 (UTC +04:00)
Азербайджанская хоровая капелла выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт в рамках музыкально-театрального фестиваля "Zəfər", сообщает Trend Life.

Фестиваль проводится при организации министерства культуры Азербайджана по случаю Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне, который отмечается 8 ноября. Фестиваль проходит с 22 октября по 8 ноября.

На вечере выступила Азербайджанская государственная хоровая капелла под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народной артистки Азербайджана Гюльбаджи Имановой. Солисты программы - заслуженные артисты Азербайджана Турал Агасиев и Антон Ферштандт, лауреаты республиканских и международных конкурсов - Нигяр Исмаилова, Насиба Бадалбейли, Адиль Бахышлы, Сафура Асланова и Интигам Аллахвердиев. Концертмейстеры - Нармин Рзаева и Эльхан Нифтиев.

В программе прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Джаваншира Гулиева, Фикрета Амирова, Шахина Мусаоглу, Айдына Агасиева, Эльнары Дадашевой, Ризвана Садирханова, Агшина Ализаде, Эльзы Ибрагимовой, Васифа Адыгезалова, Тофига Гулиева, Муслима Магомаева и Гара Гараева.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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Азербайджанская хоровая капелла выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская хоровая капелла выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская хоровая капелла выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская хоровая капелла выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская хоровая капелла выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская хоровая капелла выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская хоровая капелла выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская хоровая капелла выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская хоровая капелла выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская хоровая капелла выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская хоровая капелла выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская хоровая капелла выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская хоровая капелла выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская хоровая капелла выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская хоровая капелла выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская хоровая капелла выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская хоровая капелла выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
Азербайджанская хоровая капелла выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)
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