Азербайджанская хоровая капелла выступила на фестивале "Zəfər" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт в рамках музыкально-театрального фестиваля "Zəfər", сообщает Trend Life.

Фестиваль проводится при организации министерства культуры Азербайджана по случаю Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне, который отмечается 8 ноября. Фестиваль проходит с 22 октября по 8 ноября.

На вечере выступила Азербайджанская государственная хоровая капелла под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народной артистки Азербайджана Гюльбаджи Имановой. Солисты программы - заслуженные артисты Азербайджана Турал Агасиев и Антон Ферштандт, лауреаты республиканских и международных конкурсов - Нигяр Исмаилова, Насиба Бадалбейли, Адиль Бахышлы, Сафура Асланова и Интигам Аллахвердиев. Концертмейстеры - Нармин Рзаева и Эльхан Нифтиев.

В программе прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Джаваншира Гулиева, Фикрета Амирова, Шахина Мусаоглу, Айдына Агасиева, Эльнары Дадашевой, Ризвана Садирханова, Агшина Ализаде, Эльзы Ибрагимовой, Васифа Адыгезалова, Тофига Гулиева, Муслима Магомаева и Гара Гараева.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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