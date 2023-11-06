В Университете ADA состоялся концерт мастеров искусств, посвященный Дню Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Университете ADA состоялся концерт, посвященный Дню Победы в 44-дневной Отечественной войне, который отмечается 8 ноября, сообщает Trend Life.

На открытии прозвучал Гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов.

На мероприятии выступили проректор по международным связям Университета ADA Фариз Исмаилзаде, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народная артистка Ульвия Гаджибейли, организаторы концертной программы - менеджер по культуре и искусству Университета ADA Афят Мурадова и оперный исполнитель, заслуженный артист Рамиль Гасымов. Было отмечено, что страна отмечает третью годовщину Дня Победы. Эта историческая победа стала возможной благодаря стратегическому мышлению и решимости Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, героизму и отваге азербайджанской армии и ценой жизни наших героев, память о которых будет вечно жить в наших сердцах. Ныне на освобождённых от оккупации землях идет активный процесс восстановления и строительства, осуществляется процесс возвращения жителей в родные края.

В концертной программе выступили - инструментальный ансамбль Qaytağı под управлением народного артиста Энвера Садыгова, народный артист Нураддин Мехтиханлы, заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Алекбер Алекберов, Инара Бабаева, Джахангир Гурбанов, Тайяр Байрамов, Аббас Багиров, Наргиз Алиева, исполнители, вокалисты и ханенде, среди которых Сабина Арабли, Камила Набиева, Замиг Гусейнов, Атилла Гарию, Атилла Мамедов, хор Renessans, воспитанники музыкальной школы №3 имени Джовдета Гаджиева.

В фойе была представлена выставка картин.

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