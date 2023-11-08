Коллектив театра оперы и балета представил видеопроект, посвященный Дню Победы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - По случаю третьей годовщины Победы в 44-дневной Отечественной войне творческий коллектив Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета представил музыкальный видеопроект "Qalib Sərkərdə", сообщили Trend Life в театре.

Автором слов композиции "Qalib Sərkərdə" является заслуженный деятель искусств, полковник Абдулла Гурбани, автор музыки – Азад Захид.

Музыкальную композицию под управлением заслуженного артист Азербайджана, главного дирижера и музыкального руководителя театра оперы и балета, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюба Гулиева исполнили симфонический оркестр, хор и солисты театра.

В музыкальном проекте приняли участие народные артисты Самир Джафаров, Гюльназ Исмаилова, Фидан Гаджиева, заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Инара Бабаева, Илаха Эфендиева, Джахангир Гурбанов, Турал Агасиев, солисты Талех Яхъяев, Фатима Джафарзаде, Атеш Гараев, Махир Тагизаде.

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