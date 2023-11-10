В Барселоне состоялся сольный концерт Фидан Гаджиевой, посвященный Дню Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Театре Sala Aquarella Барселоны 8 ноября состоялся сольный концерт солистки Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народной артистки Фидан Гаджиевой "Герои Победы", посвященный третьей годовщине Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Trend Life.

Праздничный вечер Фидан Гаджиева открыла исполнением гимна Азербайджана. Далее в своем выступлении посол Азербайджана в Испании Рамиз Гасанов подчеркнул, что под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия положила конец почти тридцатилетней оккупации наших земель и восстановила территориальную целостность страны. Ныне идет активный процесс восстановления и строительства, осуществляется процесс возвращения жителей в родные края.

В концертной программе были представлены произведения азербайджанских классиков, испанских и мировых авторов.

"Я выступала на многих сценах мира, но выступать с концертной программой по случаю Дня Победы Азербайджана было особой честью и радостным событием. Концертную программу начала исполнением композиции великого Узеира Гаджибейли "Севгили джанан" и завершила "Синей вечностью" легендарного Муслима Магомаева на трех языках – азербайджанском, русском и английском. На вечере также выступил испанский танцевальный дуэт. Приятным сюрпризом стало появление ученика моей Музыкальной школы вокала Алтая Керимли, который в это время с родителями находился в Испании. С ним экспромтом я исполнила песню Тофига Гулиева "Баку". ", - сказала Trend Life Фидан Гаджиева.

Вечер, приуроченный к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, был организован при поддержке посольства Азербайджана в Испании и Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.