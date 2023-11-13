"Демон виолончели" выступил в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт, посвященный 95-летию со дня рождения народного артиста Азербайджана, видного азербайджанского виолончелиста, основоположника школы игры на этом инструменте, талантливого педагога Сабира Алиева (1928-1983), сообщает Trend Life.

На вечере выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова. Солист программы - виолончелист Марк Дробинский (Франция).

В программе прозвучали Увертюра "Эгмонт" Людвига ван Бетховена, Концерт №1 для виолончели с оркестром Камиля Сен-Санса, Увертюра из оперы "Дон Жуан" Вольфганга Амадея Моцарта и "Вариации на тему рококо" Петра Чайковского.

Меломаны проявили большой интерес к концертной программе, встречая каждое исполняемое произведение бурными аплодисментами.

Отметим, что Марк Дробинский - ученик видного виолончелиста, дирижера, композитора, педагога, общественного деятеля, народного артиста СССР Мстислава Ростроповича. За неистовую манеру исполнения, эмоциональность и темперамент критика называет Дробинского "Демоном виолончели".

Марк Дробинский родился в Баку, долгое время жил и работал в Москве. В 1974 году эмигрировал во Францию. В настоящее время живет в Париже. Много гастролирует, принимает участие в крупнейших международных фестивалях.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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