Без тебя… - в Баку отметили 100-летие Тофига Кязымова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре в Баку прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения видного режиссера, народного артиста Азербайджана Тофига Кязымова (1923-1980), сообщает Trend Life.

По случаю 100-летия Тофига Кязымова в театре была представлена премьера спектакля "Sənsiz" (Без тебя).

Мероприятие прошло при организации министерства культуры Азербайджана. Вначале гости вечера ознакомились с фотовыставкой, отражающей жизнь и творческий путь режиссера.

В своем выступлении художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде отметила, что мероприятие проводится в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Тофига Кязымова.

Было подчеркнуто, что Тофиг Кязымов внес большой вклад в развитие национального театрального искусства, предоставлял возможность талантливой молодежи проявить свои навыки, был их наставником на пути в мир театрального искусства. Учитывая этот нюанс, режиссером, художником и композитором нового спектакля "Sənsiz" являются молодые люди, которые, безусловно, осознают всю свою ответственность.

Далее внимаю публики был представлен короткометражный фильм режиссера Мехрибан Алекперзаде, рассказывающий о творчестве Тофига Кязымова.

Затем состоялась премьера спектакля, поставленного по пьесе "Sənsiz" писателя, драматурга Шихали Гурбанова. Режиссером спектакля является Нихад Гуламзаде, композитор – Вугар Бабаев, художник – Вюсал Рагим, художник по свету - Рафаэль Вагифоглу, ассистенты режиссера – Ханым Гасанова и Кенуль Керимова.

В постановке заняты народная артистка Мехрибан Заки, заслуженный артист Физули Гусейнов, актеры Илаха Гасанова, Эльчин Эфенди, Эльсевер Рагимов, Лала Сулейманова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!