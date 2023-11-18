Весело и поучительно: однажды в Гахе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига выступил в Гахе, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Выступления прошли в рамках серии мероприятий, организованных министерством культуры Азербайджана и посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 150-летию азербайджанского профессионального национального театра.

Коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига представил на сцене Гахского государственного кукольного театра спектакль для юных зрителей "Üç donuz balası" (Три поросёнка).

Режиссером-постановщиком спектакля является Саида Хагвердиева, художник-постановщик – Игбал Алиев, композитор – заслуженный артист Вугар Джамалзаде, автор слов песен, которые звучат в спектакле - Севиндж Нуругызы. В постановке заняты ведущие актеры театра – Сария Мансурова, Айгюль Агаева, Эльнур Халилов, Ясин Аббасов, Эльгюн Гамидов, Джавид Тельман, Араз Гасанов, а также воспитанник Театра-студии "Oyuq" Адиль Игбал.

Увлекательная история, рассказанная актерами кукольного театра, на примере разных характеров персонажей учит юных зрителей трудолюбию, упорству, бесстрашию. Спектакль полон смешных, поучительных моментов. Чтобы адаптировать классическую сказку и сделать ее еще интереснее для детей, в постановку были добавлены два новых персонажа.