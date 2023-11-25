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Назначен новый директор Дворца Гейдара Алиева

Культура Материалы 25 ноября 2023 11:24 (UTC +04:00)
Назначен новый директор Дворца Гейдара Алиева

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Назначен новый директор Дворца Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Согласно соответствующему приказу министра культуры Азербайджана Адиля Керимли директором Дворца Гейдара Алиева назначен Ильхам Гасымов.

Ильхам Гасымов родился в 1977 году. В 1998 году он окончил Азербайджанский технический университет.

Ильхам Гасымов является автором телевизионных проектов, театральных постановок, концертных программ и т.д.

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