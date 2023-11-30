Пьеса Ульвии Гейдаровой признана лучшей в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Министерстве культуры Азербайджана прошла церемония награждения конкурса на лучшую пьесу, сообщает Trend Life.

Основная цель конкурса – расширение репертуара театров, стимулирование авторов к созданию литературно-художественных и драматических произведений, значимых с тематической точки зрения, поддержка творчества молодых драматургов, постановка современных спектаклей на основе пьес, отвечающих эстетическому вкусу зрителей. Было отмечено, что на конкурс, объявленного Министерством культуры, было представлено более двадцати произведений, среди которых пьеса Ульвии Гейдаровой Torpaqlar (Земли) была признана лучшей, а Нияз Гасымов отмечен поощрительным призом за пьесу "Панахали Хан".

В церемонии награждения принял участие заместитель министра, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов.

В жюри конкурса вошли заслуженный деятель искусства, художественный руководитель Государственного академического национального драматического театра Мехрибан Алекперзаде, заслуженный деятель искусства, писатель, сценарист и драматург Али Амирли, театральный и кинокритик Алия Дадашова, заведующая отделом детской литературы Института литературы имени Низами Гянджеви, литературовед Эльнара Акимова.

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