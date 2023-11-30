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Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)

Культура Материалы 30 ноября 2023 16:51 (UTC +04:00)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В старинной части Баку – Ичери шехер, в Центре современного искусства состоялось открытие экспозиции "Шёлковое искусство", сообщает Trend Life.

Проект "Шёлковое искусство", куратором которого выступила Татьяна Иванаева, посвящён азербайджанским художникам XXI века. "Шёлковое искусство" - это принты красочных картин известных мастеров живописи, членов Союза художников Азербайджана, участников множества выставок, в том числе и за рубежом. Их работы входят в музейные и частные коллекции, а стоимость самих работ подчёркивает их востребованность у ценителей живописи.

Экспозиция объединила восемь мастеров – заслуженные художники Ирина Эльдарова и Вугар Али, член специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры Милена Набиева, художники Джамиля Гашимова, Интигам Агаев, Эмин Гахраманов, Юсиф Мирза и Саяла Мамедова-Гараева.

В основе проекта лежит пропаганда изобразительного творчества наших современников, чьи картины сегодня продолжают раскрывать и приумножать уникальность культурного наследия Азербайджана в эпоху, когда один век сменил другой, привнеся с собой "оттенки цивилизационного развития", что не могли не отразиться в творческих работах.

Каждый из шёлковых платков – это прикосновение к разнообразию азербайджанского изобразительного искусства. Его многообразию и многоцветию. Неординарному взгляду на роскошь природы Азербайджана. Разноплановые по стилю и исполнению, цветовой палитре и сюжетному наполнению. И при этом влюблённых в своё дело – творить красоту.

В каждой из отобранных работ частичка души автора! И утверждение, что художественные работы гораздо больше, чем привычный холст на стене…

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Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)
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