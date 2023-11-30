Какая красота! Произведения азербайджанских художников перенесены на шелк (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В старинной части Баку – Ичери шехер, в Центре современного искусства состоялось открытие экспозиции "Шёлковое искусство", сообщает Trend Life.

Проект "Шёлковое искусство", куратором которого выступила Татьяна Иванаева, посвящён азербайджанским художникам XXI века. "Шёлковое искусство" - это принты красочных картин известных мастеров живописи, членов Союза художников Азербайджана, участников множества выставок, в том числе и за рубежом. Их работы входят в музейные и частные коллекции, а стоимость самих работ подчёркивает их востребованность у ценителей живописи.

Экспозиция объединила восемь мастеров – заслуженные художники Ирина Эльдарова и Вугар Али, член специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры Милена Набиева, художники Джамиля Гашимова, Интигам Агаев, Эмин Гахраманов, Юсиф Мирза и Саяла Мамедова-Гараева.

В основе проекта лежит пропаганда изобразительного творчества наших современников, чьи картины сегодня продолжают раскрывать и приумножать уникальность культурного наследия Азербайджана в эпоху, когда один век сменил другой, привнеся с собой "оттенки цивилизационного развития", что не могли не отразиться в творческих работах.

Каждый из шёлковых платков – это прикосновение к разнообразию азербайджанского изобразительного искусства. Его многообразию и многоцветию. Неординарному взгляду на роскошь природы Азербайджана. Разноплановые по стилю и исполнению, цветовой палитре и сюжетному наполнению. И при этом влюблённых в своё дело – творить красоту.

В каждой из отобранных работ частичка души автора! И утверждение, что художественные работы гораздо больше, чем привычный холст на стене…

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