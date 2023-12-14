БАКУ /Trend Life/ - Церемония прощания с народным артистом Азербайджана, лауреатом Государственной премии, кавалером ордена "Шохрат", известным актером театра и кино Рамизом Меликом пойдёт сегодня в Баку в мечети Гейдара, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Народный артист Рамиз Мелик будет похоронен во второй Аллее почетного захоронения.

Рамиз Мелик скончался 14 декабря на 81 году жизни.

Отметим, что Рамиз Мелик (Рамиз Меликов) родился 4 августа 1943 года в Баку. В 1963 году поступил на факультет "Актер драмы и кино" Театрального института (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Учился у таких корифеев как Рза Тахмасиб, Тофиг Кязымов, Мелик Дадашов.

В 1967 году был принят в труппу Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Воплотил на сцене яркие и разноплановые образы. Помимо актерской деятельности, Рамиз Мелик работал режиссером и ассистентом режиссера в нескольких спектаклях.

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