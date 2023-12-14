Рамиз Мелик - актер, прошедший большой творческий путь - Мехрибан Алекперзаде

БАКУ /Trend Life/ - Рамиз Мелик - актер, прошедший большой творческий путь. Он был видным артистом.

Об этом в четверг сказала Trend Life художественный руководитель Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, заслуженный деятель искусств Азербайджана Мехрибан Алекперзаде на церемонии прощания с народным артистом Азербайджана, лауреатом Государственной премии, кавалером ордена "Шохрат", известным актером театра и кино Рамизом Меликом.

"Он долгое время страдал от тяжелого заболевания. Состояние его здоровья всегда находилось в центре нашего внимания, члены коллектива Азербайджанского государственного академического национального драматического театра навещали его дома. Он получил роль в одном из наших последних спектаклей. Рамиз Мелик с большим воодушевлением говорил, что придет в театр и сыграет ее. Была надежда, что он вновь выйдет на театральную сцену. Но этого не случилось", - отметила она.

Мехрибан Алекперзаде добавила, что последний раз разговаривала с народным артистом на прошлой неделе.

"Несколько дней назад я говорила с его супругой, и она сказала, что состояние Рамиза Мелика критическое", - сказала М.Алекперзаде.

Рамиз Мелик скончался 14 декабря на 81 году жизни. Народный артист будет похоронен на второй Аллее почетного захоронения.

Рамиз Мелик (Рамиз Меликов) родился 4 августа 1943 года в Баку. В 1963 году поступил на факультет "Актер драмы и кино" Театрального института (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Учился у таких корифеев как Рза Тахмасиб, Тофиг Кязымов, Мелик Дадашов. В 1967 году был принят в труппу Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Воплотил на сцене яркие и разноплановые образы. Помимо актерской деятельности, Рамиз Мелик работал режиссером и ассистентом режиссера в нескольких спектаклях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!