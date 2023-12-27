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Адиль Керимли встретился с послом Саудовской Аравии в Азербайджане (ФОТО)

Культура Материалы 27 декабря 2023 11:07 (UTC +04:00)
Адиль Керимли встретился с послом Саудовской Аравии в Азербайджане (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с послом Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане Иссамом бен Салехом аль-Джутейли, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

На встрече были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений и сотрудничества в сфере культуры.

С удовлетворением было отмечено, что азербайджанский город Шуша был объявлен ИСЕСКО "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год, а также обсуждены мероприятия, которые будут организованы в этот знаменательный год.

Министр культуры выразил надежду, что Саудовская Аравия, как всегда, вновь внесет свой вклад в VI Всемирный форум межкультурного диалога, который пройдет в столице Азербайджана в 2024 году в рамках "Бакинского процесса".

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Адиль Керимли встретился с послом Саудовской Аравии в Азербайджане (ФОТО)
Адиль Керимли встретился с послом Саудовской Аравии в Азербайджане (ФОТО)
Адиль Керимли встретился с послом Саудовской Аравии в Азербайджане (ФОТО)
Адиль Керимли встретился с послом Саудовской Аравии в Азербайджане (ФОТО)
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