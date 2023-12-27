Азербайджанские ветер, огонь, вода и земля в Германии - музыка Карабаха и древнего Новруза (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Проживающая в Германии известный азербайджанский композитор, Хадиджа Зейналова продолжает свою плодотворную деятельность во имя пропаганды и развития национальной музыки, сообщает Trend Life.

Премьера "Новруз-сюиты" Хадиджи Зейналовой состоялась в городах Германии в рамках концертной программы Moonburn с участием коллектива Flensburg Neue Musik Ensemble (художественный руководитель – композитор Шауль Бустан). Произведение написано для ансамбля-септета, состоящего из музыкальных инструментов флейты, кларнета, фагота, скрипки, альта, виолончели и контрабаса. Композиция состоит из четырех частей – "Вода", "Огонь", "Ветер" и "Земля".

"Праздник Новруз – древний весенний праздник Азербайджана, включенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Согласно народным сказаниям, празднику Новрузу, который отмечается 21 марта, предшествуют четыре вторника, каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий. Так, по вторникам каждой недели отмечаются стихии воды, огня, ветра и земли. Пробуждение этих элементов природы предвещает приход пятого, главного элемента, нового светлого дня – Новруза, начала возрождения и полного оживления земли. Моя музыка посвящена этим стихиям и замечательному празднику", - сказала Trend Life Хадиджа Зейналова.

Следующим проектов композитора стало издание книг "Карабахская сюита" и "Карабах" на немецком языке, выпущенных при поддержке министерства культуры Азербайджана в рамках 100-летия великого лидера Гейдара Алиева.

"Эти произведения, изданные с целью пропаганды нашей национальной музыки во всем мире, в том числе в Германии, являются вкладом в азербайджанскую музыку", - подчеркнула Хадиджа Зейналова.

Издания выпущены на основе произведений – "Карабахская сюита" для соло фортепиано, состоящей из пяти частей ("Прелюдия", "Крепость Шуша", "Равнина Джыдыр", "Колыбельная" и "Гимн независимости"), а симфоническая поэма "Карабах" написана для большого оркестра. Произведения посвящены победоносному азербайджанскому народу и нашей армии.

Хадиджа Зейналова – художественный руководитель ансамбля Bridge of Sound, основатель и художественный руководитель международного музыкального фестиваля "Harmony of Sound". Выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Детмольдской консерватории и Университета Падерборн в Германии. Член Союза композиторов Азербайджана. С 2005 года живет и работает в Германии. Доктор философии и доцент Университета Падерборн и Музыкальной академии Детмольда, член GEMA (Общество по управлению правами на публичное исполнение и механическое воспроизведение музыки). Активно занимается организацией концертов для популяризации азербайджанской музыки. Произведения Хадиджи Зейналовой исполнялись на фестивалях и концертах современной музыки в Азербайджане, Германии, США, Канаде, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Италии, Турции, Омане, Украине, Франции, Венгрии, Грузии, Кипре, Греции и других странах. Она отмечена престижными стипендиями и премиями в Германии, наградами Государственного комитета по работе с диаспорой и министерства культуры Азербайджана.

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