В Анголе звучит азербайджанская музыка (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Анголы Луанде прошло мероприятие, организованное Обществом дружбы Азербайджан-Нигерия при поддержке Общества дружбы Германия – Азербайджан, посвященное Дню солидарности азербайджанце всего мира и Новому году, сообщила Trend Life руководитель Общества дружбы Азербайджан-Нигерия Биллюра Байрамова-Бернард.

Председатель Общества дружбы Германия – Азербайджан Лала Мамедли, присоединившись посредством видеосвязи из Ганновера, поздравила всех с Новым годом, а также своих соотечественников, проживающих в Анголе, Германии и других странах мира. Было выражено пожелание проведения совместных мероприятий азербайджанских диаспор мира.

Гостям была представлена концертная программа с участием симфонического оркестра Camunga, который исполнил азербайджанские произведения, представлена литература об истории и культуре Азербайджана. Биллюра Байрамова-Бернард отметила, что коллектив Camunga с сентября изучает азербайджанскую музыку и стремится продвигать ее в Анголе.

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