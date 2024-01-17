"Святочные вечера" в Баку отметили праздничным концертом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Концерт "Святочные вечера", организованный Бакинской музыкальной академией (БМА) имени Узеира Гаджибейли и Русским домом в Баку, запомнился духовными и светскими сольными, ансамблевыми и хоровыми вокальными и инструментальными произведениями, сообщает Trend Life.

На открытии выступили ведущая и куратор проекта, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алена Инякина, руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров и настоятель храма Святого Архангела Михаила города Баку протоиерей Мефодий Эфендиев, которые рассказали зрителям об истории возникновения этого древнего праздника, о церковных и народных традициях, связанных с периодом Святок (святые вечера) - период от праздника Рождества Христова до Крещенского сочельника (7–17 января включительно).

В концертной программе выступили хор Храма святого Архангела Михаила под управлением заслуженного деятеля культуры Кристины Эфендиевой, солисты Государственного академического музыкального театра Юлия Гейдарова и Руслан Персан, старший преподаватель БМА Лала Мухтарова, концертмейстер БМА Диляра Керимова, артисты Государственной хоровой капеллы Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Фархад Алекперов и Эльяр Алиев, артисты Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли Егяна Таптыгова, Ольга Багирова, Елена Аббасова, студент БМА Амин Гейдаров, концертмейстер Лариса Заирбекова, а также воспитанники детской воскресной школы при храме святого Архангела Михаила.

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