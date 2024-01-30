В Шабране прошел недельный симпозиум художников "По следам наследия" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Шабране прошел недельный симпозиум художников "По следам наследия" (İrsin izi ilə), организованный Leyla Khazary Art Qallery и Shabran Wellbeing Resort, сообщает Trend Life.

"Основная цель проекта – представить богатое наследие, традиции и образцы древнего искусства азербайджанского народа глазами современных художников, воплотить древние формы искусства в создаваемых новых картинах, с помощью этих работ создать мост между веками, единство древнего искусства и современной живописи. Очень важным является повышение внимания к туристическому потенциалов регионов. Туризм – это не только древние памятники архитектуры, но и современное искусство, национальная кухня, живое общение, произведения высокого искусства, творческие связи", - отметила руководитель Leyla Khazary ArtGallery Лейла Хазари.

Широкая и зеленая территория Shabran Wellbeing Resort, уникальная архитектура и интерьер, расположение в окружении редких природных красот, особое внимание, поддержка и забота о музыкантах, писателях, художниках и всех, кто занимается художественным творчеством, сделало его идеальным местом для проведения симпозиума.

Художники Эльдар Бабазаде, Мир Азер Абдуллаев, Эркин Алекберли, Али Магеррам, Эмин Аскеров, Ройя Гасан, Анар Гусейнзаде, Эльшан Караджа, Эльнур Махмудов, Джавид Мамедов, Тарана Сейид и Рауф Шамильзаде создали свои новые произведения практически в онлайн-формате, прямо во время симпозиума.

Leyla Khazary Art-Qallery своим очередным симпозиумом "По следам наследия" (первый был проведен в 2022 году) ставит своей целью привлечь внимание к зимним красотам Шабрана, очаровательного уголка Азербайджана, расположенного у подножья Больших Кавказских гор. В рамках мероприятия был также проведен художественный мастер-класс для детей и взрослых.

В ближайшее время результаты симпозиума будут представлены в столице.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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