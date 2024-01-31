Замиг Гусейнов встретился с поклонниками (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце культуры поселка Мардакян при организации Главного управления культуры города Баку состоялась встреча с известным эстрадным исполнителем Замигом Гусейновым, сообщает Trend Life. Мероприятие прошло в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость).

Вначале мероприятия прозвучал государственный гимн Азербайджана.

В ходе мероприятия Замиг Гусейнов рассказал о своих первых шагах в профессии, поделился с поклонниками творческими планами. Певец также рассказал о ближайших концертных программах.

Исполнитель ответил на вопросы участников мероприятия, подчеркнув, что всегда рад встречи с поклонниками.

Затем в исполнении Замига Гусейнова прозвучали популярные песни "Səni sevirəm", "Var ol", "Kaman" и другие песни.

В заключение мероприятия в сопровождении танцевального ансамбля "Səma" певец исполнил песню "Azərbaycan".

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