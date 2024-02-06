На сцену театра оперы и балета вернется балет "Семь красавиц" в постановке Рафиги Ахундовой - Юсиф Эйвазов

БАКУ /Trend Life/ - На сцену Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета вернется балет "Семь красавиц" в постановке Рафиги Ахундовой.

Как сообщает Trend Life, об этом во вторник сказал журналистам народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец, директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Юсиф Эйвазов на церемонии прощания с народной артисткой Азербайджана, выдающейся артисткой балета, хореографом Рафигой Ахундовой.

"Уход Рафиги Ахундовой большая потеря для нашего балетного искусства. К сожалению, последние годы в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета не шли спектакли в хореографии Рафиги Ахундовой. И в прошлом году было данно поручение восстановить балет "Семь красавиц" (прим. - постановка Рафиги Ахундовой совместно с супругом Максудом Мамедовым). В мае должна состоятся премьера восстановленного балета. Эта постановка вернется на сцену нашего театра, но, к сожалению, Рафига Ахундова этого не увидит. Очень жаль, ведь, она сама участвовала в этом процессе, смотрела эскизы, делала заметки", - сказал народный артист Юсиф Эйвазов.

Отметим, что Рафига Ахундова родилась 7 августа 1931 года в Баку. Окончила Бакинское хореографическое училище (сейчас - Бакинская академия хореографии), где её педагогом была легендарная Гамар Алмасзаде. В 1951-1952 годах проходила курсы в Большом театре в Москве (Россия). С 1952 года начала работать в Государственном театре оперы и балета (сейчас – Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета). С 1971 года была балетмейстером, а с 1990 года – главным балетмейстером театра. Исполняла партии в таких постановках как "Семь красавиц" Гара Гараева, "Девичья башня" Афрасияба Бадалбейли, "Спящая красавица" Петра Чайковского, "Вальпургиева ночь" Шарля Гуно, "Гюльшан" Солтана Гаджибекова, "Легенда о любви" Арифа Меликова, "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева, "Жизель" Адольфа Анана и других. Совместно с супругом, прославленным балетмейстером и хореографом, народным артистом Азербайджана Магсудом Мамедовым поставила балеты "Каспийская баллада", "Тени Гобустана", "Калейдоскоп", "Тропою грома", "Семь красавиц", "Азербайджанская сюита", "Яллы", "Мугам", "Бабек", "Щелкунчик". В различные годы работала балетмейстером и педагогом в Алжире, Швеции, Египте, Бельгии, России и Турции, где ставила балеты азербайджанских классиков.

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