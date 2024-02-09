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Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)

Культура Материалы 9 февраля 2024 13:05 (UTC +04:00)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку было представлено выступление лауреата республиканских и международных конкурсов, исполнителя на скрипки Султана Керимова, сообщает Trend Life.

Молодой музыкант выступил в сопровождении Cadenza Contemporary Orchestra (художественный руководитель оркестра - Тюркяр Гасымзаде). Также в ходе концертной программы выступил гитарист Рауль Гусейнов.

В программе прозвучали сочинения Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Никколо Паганини, Пабло де Сарасате, Джорджа Гершвина. Исполняя произведения, скрипач тонко прочувствовал замысел композиторов, сумел искренне, проникновенно передавать глубину и красоту этих сочинений. Звучание скрипки было очень выразительным. Публика встречала каждый музыкальный номер программы бурными аплодисментами.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
Искренне и проникновенно – концерт молодого скрипача в Баку (ФОТО)
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