Страсти в Баку – как стать королем и попасть в Испанию… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На малой сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя отметили 30-летие моноспектакля "Записки сумасшедшего", поставленного в 1994 году народной артисткой Азербайджана, режиссером Джаннет Салимовой по повести Николая Гоголя, сообщает Trend Life.

За эти годы спектакль был неоднократно с успехом представлен на международных фестивалях, а в последние годы - с участием заслуженного артиста Шовги Гусейнова. Кстати, в этом году исполняется 190 лет со дня создания повести.

Герой "Записок сумасшедшего", от имени которого ведётся повествование - Аксентий Поприщин, мелкий петербургский чиновник, переписыватель бумаг в департаменте. Повесть представляет собой дневник главного героя. В начале он описывает свою жизнь и работу, а также окружающих его людей. Далее он пишет о своих чувствах к дочери директора, и вскоре после этого начинают проявляться признаки сумасшествия - он разговаривает с её собачкой Меджи, после чего заполучает письма, которые Меджи писала другой собаке. Через несколько дней он полностью отрывается от действительности - начинает думать, что он - король Испании. Его безумие видно даже по числам в дневнике - если начинается дневник с 3 октября, то понимание о том, что он — король Испании, приходит, по его датировкам, 43 апреля 2000 года, и чем дальше, тем больше погружается герой вглубь своей фантазии. Он попадает в сумасшедший дом, но воспринимает это как прибытие в Испанию.

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