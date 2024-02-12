В Баку состоялся концерт, посвященный 180-летию Николая Римского-Корсакова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный 180-летию со дня рождения великого русского композитора Николая Римского-Корсакова, сообщает Trend Life.

В программе выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адигезалова.

Солистами программы были Фатима Джафарзаде (сопрано) и Махир Тагизаде (баритон).

Вниманию публики были представлены произведения Николая Римского-Корсакова - симфоническая сюита "Шехерезада", марш из оперы-балета "Млада", ария Грязного и ария Марфы из оперы "Царская невеста" и сюита "Испанское каприччио".

Концертная программа была встречена публикой бурными аплодисментами.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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