В рамках проекта "Культурное достояние народа" в Гяндже прошел концерт, посвященный творчеству Гара Гараева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Xalqın mədəni sərvəti" (Культурное достояние народа), организованного впервые Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова и Гянджа-Дашкесанским региональным управлением культуры при поддержке министерства культуры Азербайджана, прошел концерт, посвященный творчеству великого азербайджанского композитора, народного артиста СССР Гара Гараева, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В концертной программе приняли участие учащиеся школ города Гянджа – Детской музыкальной школы №1 имени Фикрета Амирова, Детской музыкальной школы №3 имени Бюльбюля, Детской музыкальной школы №4, Детской музыкальной школы №5 имени Зарифа Гайыбова, Детской школы искусств.

Главная цель проекта - пропаганда классических образцов музыкального искусства Азербайджана в регионах, просветительская деятельность с целью донесения фольклорной музыки до широкой общественности и современной молодежи. В рамках проекта серия мероприятий посвящена видным деятелям культуры и искусства.

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