Аншлаг и колоссальный успех: балет Фикрета Амирова показали в Санкт-Петербурге (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра в рамках традиционных зимних гастролей балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра был показан балет выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь".

Об этом Trend Life сообщил главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.

Гастроли проходят по приглашению генерального директора Большого театра России и Мариинского театра, всемирно известного дирижера Валерия Гергиева.

В этом году балетная труппа Приморской сцены представила на исторической и новой сценах Мариинского театра балеты "Раймонда" Александра Глазунова, "Корсар" Адольфа Адана, "Щелкунчик" Петра Чайковского и "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова в постановках всемирно известного хореографа, нашего соотечественника, заслуженного деятеля искусств России, художественного руководителя балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдара Алиева.

Серия спектаклей открылась показом шедевра азербайджанской музыкальной культуры - балета "Тысяча и одна ночь" великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

Сказки Шахерезады, рассказанные языком хореографии, украсили новую сцену Мариинского театра 13, 14 и 17 февраля. Показы прошли при полном аншлаге и имели колоссальный успех.

В спектакле "Тысяча и одна ночь" за пульт Симфонического оркестра и хора Мариинского театра встал заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев. В состав оркестра Мариинского театра также был включен азербайджанский национальный инструмент - тар, он прозвучал в исполнении Рамина Азимова и Надежды Медведевой.

На спектаклях присутствовал Генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!