Прекрасная музыка и грациозные движения - Азербайджанский государственный ансамбль танца выступил с концертом (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Mуслима Магомаева в Баку состоялся концерт Азербайджанского государственного ансамбля танца, сообщает Trend Life.

Наряду с Азербайджанским государственным ансамблем танца, художественным руководителем которого является народный артист Руфат Халилзаде, в программе выступили заслуженный артист Фарид Алиев, а также Айтен Бунятова, Инара Зейналова, Гюльнара Аскерова, Малейка Мамедова, Зарнигяр Иманова, Айдамир Айдамиров, Гамид Гуламов, Рифан Гахраманов, Орхан Сафарли, Сеймур Набизаде, Шахруз Хаитов.

На концерте прозвучали азербайджанские народные песни и авторские произведения. Солисты Азербайджанского государственного ансамбля танца представили яркие хореографические номера, восхитив зрителей грациозностью, плавностью движений. Невероятной красоты национальные костюмы артистов ансамбля стали подлинным украшением программы.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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