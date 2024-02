Азербайджанский фильм о 44-дневной Отечественной войне будет представлен в Финляндии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественный короткометражный фильм "Красный цвет второй планеты" (The red color of the second planet, İkinci planetin qırmızı rəngi) будет представлен в специальной программе Международного кинофестиваля по Южному Кавказу (категория "А") в Тампере (Финляндия) c 5 по 11 марта, сообщил Trend Life продюсер Али-Саттар Гулиев.

Фильм, посвященный 44-дневной Отечественной войне, снят в рамках проекта Министерства культуры Азербайджана "Большое возвращение"(Böyük qayıdış).

По сюжету, на фоне продолжающихся боевых действий, Муса сталкивается с тем загадочным единством, без чего бы он не обрел себя и свою свободу. Отсюда начинается его прошлое, его переживания и его будущее…

Производство - Mozalan studio, сo-production – "Азербайджанфильм", "Нариманфильм", режиссер и сценарист - Азер Гулиев, оператор - Алиса Тареличева, монтажер - Рза Аскеров, звукорежиссер - Теймур Керимов. В ролях - Рафаэль Шахбейли, Диана Гаджиева, Айдан Хасанзаде, Али Насиб.

