Азербайджанский сюрреализм в самом большом королевском дворце Португалии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Работы "Mirriad" и "İmpressiya" заслуженного художника Азербайджана Мехрибан Эфенди представляют Азербайджан на международной выставке Surrealism Now (Сюрреализм сегодня), проходящей во дворце Мафра в Португалии. Об этом сообщила Trend Life автор картин.

Дворец Мафра (Palácio Nacional de Mafra) - самый большой королевский дворец в Португалии. Возведён в лиссабонском пригороде Мафра в стиле зрелого барокко для короля Жуана V и его супруги, Анны Австрийской, в ознаменование рождения их первого ребёнка в 1711 г. Строительство велось с 1717 по 1730 гг. под наблюдением итальянцев, португальцев и немцев. Автор проекта - Жоан Фредерико Людовиче.

В этом дворце-музее, считающемся одной из жемчужин ЮНЕСКО, до 29 февраля будет работать экспозиция, в которой представлены работы 125 художников-сюрреалистов из 52 стран. Руководителем проекта является известный португальский художник Сантьяго Рибейру.

Основанная в 2010 году под руководством Фонда Бисая Барретто, Surrealism Now объединяет 56 профессиональных художников из 31 страны, представляющих европейское движение сюрреализма в мире. Ежегодно выставки работ художников-сюрреалистов проводятся в различных музеях и галереях по всему миру.

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